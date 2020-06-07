ФОТО ⟩ «Куда все смотрят»: декольте Насти Каменских взорвало Сеть

В своем последнем посте артистка рассказала о том, что наполняет ее радостью и поддерживает в трудные минуты.

«Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам, – написала Настя. – Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свои день! А какие ваши любимые воспоминания?»

Свой эмоциональный пост Настя сопроводила эффектным кадром, на котором она так и светится от счастья. Подписчики звезды оценили не только белозубую улыбку красотки, но и ее глубокое декольте.

«Я уже понял, куда все смотрят», «Так, что-то я засмотрелся», «Настенька, какая же ты красивая», «Чудесные близняшки», «Эмоции не передаваемые. Заряженное фото», «Девушка – огонь», «Просто взрыв мозга», - пишут поклонники в комментариях.