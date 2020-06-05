«Выглядит молодо и стройно»: Валерия в спортивном наряде вызвала восхищение

Даже во время карантина знаменитость не позволяет себе расслабиться. Певица Валерия следит за фигурой и тщательно продумывает каждый свой наряд, пишут Дни.ру.
Накануне исполнительница впервые за долгое время вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Для прогулки певица Валерия надела свободную толстовку, спортивные штаны, черный плащ и белые кроссовки.
Наряд артистки оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. По словам специалиста, если певица Валерия застегнет плащ, то ее стиль можно назвать спортивным шиком. Черные и белые цвета делают ее образ контрастным.
Также контраста добавили блеск кожи черного плаща и выраженная матовость спортивных брюк,
– отметила она.
Массивные кроссовки, которые примерила певица Валерия, уже давно являются классикой и будут оставаться модными весной и летом этого года. Лариса Тимиряева добавила, что в этом образе артистка выглядит как девочка: молодо, стройно, красиво. Это не может не вызывать восхищение, сообщает Teleprogramma.pro.