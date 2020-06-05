«Выглядит молодо и стройно»: Валерия в спортивном наряде вызвала восхищение

Накануне исполнительница впервые за долгое время вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Для прогулки певица Валерия надела свободную толстовку, спортивные штаны, черный плащ и белые кроссовки.

Наряд артистки оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. По словам специалиста, если певица Валерия застегнет плащ, то ее стиль можно назвать спортивным шиком. Черные и белые цвета делают ее образ контрастным.

Массивные кроссовки, которые примерила певица Валерия, уже давно являются классикой и будут оставаться модными весной и летом этого года. Лариса Тимиряева добавила, что в этом образе артистка выглядит как девочка: молодо, стройно, красиво. Это не может не вызывать восхищение, сообщает Teleprogramma.pro.