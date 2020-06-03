ВИДЕО ⟩ Дженнифер Энистон продает свое откровенное фото для борьбы с COVID-19

О своем желании Энистон сообщила в Instagram-аккаунте. По словам актрисы, фотография была сделана в 1995 году фотографом Марком Селигером. Помимо знаменитого черно-белого снимка с молотка уйдут еще 24 фотопортрета Селигера.

Дженнифер Энистон сообщила, что все вырученные от продажи средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Например, они позволят проводить бесплатное тестирование и предоставлять услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.

Кстати, в начале апреля 2020 года после начала пандемии Дженнифер Энистон сделала сюрприз медсестре Кимбэлл Фейрбэнкс, которая была заражена коронавирусом. Звезда сериала внезапно подключилась по видеосвязи, когда девушка давала видеоинтервью для шоу Джимми Киммела.

«Хочу, чтобы ты увиделась кое с кем. Ее зовут Дженнифер», – сказал ведущий.

Актриса появилась по связи и обрадовала медсестру.

«Привет, дорогая, так рада познакомиться с тобой! Я просто хочу сказать: "Да хранит тебя Бог!". Тебя и всех твоих коллег, которые выполняют свой долг», – сказала Дженнифер Энистон.