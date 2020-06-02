Соцсети ушли во тьму: смотрите, кто из эстонских знаменитостей присоединился к акции протеста

После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности.

Во вторник, 2 июня, проходит кампания по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства Blackout Tuesday. Ее поддержали и известные люди в Эстонии.

Посты являются частью движения по повышению осведомленности о расовом неравенстве наряду с известными хештегами #BlackLivesMatter и кампании Blackout Tuesday, которая проходит во всем мире во вторник, 2 июня.

Посты появились в социальных сетях Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и на других платформах. Черный квадрат в Instagram и других социальных сетях публикуют также знаменитости.