ФОТО ⟩ Константин Богомолов показал обнаженную Собчак

Константина Богомолова, как настоящего художника, все время тянет к прекрасному — особенно в период долгого карантина, когда невозможно реализовать все творческие задумки, пишет Woman.

Именно поэтому в свободное время режиссер нередко экспериментирует с фотосъемкой. Главной героиней в объективе Богомолова становится его супруга Ксения Собчак.

В микроблоге медиадивы можно найти немало снимков авторства Константина. Впрочем, более интересные кадры со звездой лучше искать в соцсетях режиссера.

Так, в первый день лета Константин опубликовал фотографию, на которой его супруга запечатлена почти обнаженной. Режиссер не стал сопровождать провокационное фото подписями. За него это сделали подписчики, которые моментально начали обсуждать кадр.

«С вами мы узнаем новую Ксению. И она горит!», «А вы умеете взбудоражить просторы интернета!» — комментируют фолловеры.