ФОТО ⟩ Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью

Анастасия Заворотнюк продолжает находиться на домашнем лечении. Ее дочь Анна, тем временем, активно общается с поклонниками знаменитой матери, передают Dni.
Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака мозга, редко делает какие-либо публикации в своем инстаграм-аккаунте. Иногда актриса отвечает поклонникам и коллегам. В последнее время в социальной сети стала активна ее дочь Анна. Девушка приобрела не меньшую популярность.
Впервые за долгое время наследница Анастасии поделилась снимком завтрака. На кадре запечатлены аппетитные блинчики, посыпанные сахарной пудрой, и малина. Для красивой композиции девушка положила на тарелку цветы. В комментариях дочь Заворотнюк пожелала всем хорошего дня.
Пользователи Сети охотно отреагировали на публикацию Анны. Они пожелали девушке отличного настроения, а ее матери – скорейшего выздоровления. «Каждодневной, уверенной победы над всеми катаклизмами», «Завтрак принцессы Жасмин», «Будьте здоровы все!», – написали подписчики.