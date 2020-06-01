ФОТО ⟩ Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью

Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака мозга, редко делает какие-либо публикации в своем инстаграм-аккаунте. Иногда актриса отвечает поклонникам и коллегам. В последнее время в социальной сети стала активна ее дочь Анна. Девушка приобрела не меньшую популярность.

Впервые за долгое время наследница Анастасии поделилась снимком завтрака. На кадре запечатлены аппетитные блинчики, посыпанные сахарной пудрой, и малина. Для красивой композиции девушка положила на тарелку цветы. В комментариях дочь Заворотнюк пожелала всем хорошего дня.