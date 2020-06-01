Пн, 1.06.2020
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ФОТО ⟩ Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Yevgeny Volchkov/COVI

Анастасия Заворотнюк продолжает находиться на домашнем лечении. Ее дочь Анна, тем временем, активно общается с поклонниками знаменитой матери, передают Dni.

Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака мозга, редко делает какие-либо публикации в своем инстаграм-аккаунте. Иногда актриса отвечает поклонникам и коллегам. В последнее время в социальной сети стала активна ее дочь Анна. Девушка приобрела не меньшую популярность.

Впервые за долгое время наследница Анастасии поделилась снимком завтрака. На кадре запечатлены аппетитные блинчики, посыпанные сахарной пудрой, и малина. Для красивой композиции девушка положила на тарелку цветы. В комментариях дочь Заворотнюк пожелала всем хорошего дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пользователи Сети охотно отреагировали на публикацию Анны. Они пожелали девушке отличного настроения, а ее матери – скорейшего выздоровления. «Каждодневной, уверенной победы над всеми катаклизмами», «Завтрак принцессы Жасмин», «Будьте здоровы все!», – написали подписчики.

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