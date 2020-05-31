ВИДЕО ⟩ Элджей показал себя без линз, грилзов и фиолетовых волос

Элджей разместил короткий ролик на своей Instagram-странице, но примечательно то, что он был в необычном образе: без линз, цветных грилзов и фиолетовых волос.

Издание PeopleTalk.ru подчеркивает, что обычно певец носит на зубах грилзы. Они оцениваются примерно в 8 тысяч евро.

Напомним, в начале сентября 2019 года одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп-исполнителя Элджея (наст. имя - Алексей Узенюк). В последнем интервью Ивану Урганту девушка рассказала, что муж поддерживал все ее прямые эфиры, даже самые безумные.

"Конечно, он был несколько удивлен, но по глазам было видно, что ему это нравится. У нас дома было весело", - объяснила блогер.

Ведущий программы спросил также, почему Ивлеева не приходит на съемки вместе с супругом.

"Он же рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее", - пошутила она.

Ургант отметил, что очень бы хотел когда-нибудь видеть эту пару вместе на своем шоу.

Любопытный факт: Ивлеевой 28 лет, ее муж на три года моложе. О своих отношениях пара объявила в прошлом году, но сначала эти отношения скрывались.