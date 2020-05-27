Домашний тиран против богатого поклонника: сенсационные детали расставания Гагариной и Исхакова

«Дмитрий поменял ее образ жизни – Полина стала домоседкой. Если выходит в свет, то для работы. Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал», – рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

С ней солидарна знакомая Гагариной, которая предпочла не называть своего имени: «Он порой изводил Полину своими нравоучениями – как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту все должно быть по его. Он домостроевец, большой чистюля». Приятельница убеждена, что Полина устала подстраиваться.

По мнению окружения, немаловажную роль сыграли доходы артистки – на порядок выше заработка ее мужа. По слухам, в последнее время певице не нравилось, что супруг получает гораздо меньше, чем она. Не стоит забывать и о том, что у Полины Гагариной большие запросы к себе. Она занимается спортом чуть ли не до изнурения и сидит на диете.

«Полина – перфекционистка. Высокие требования предъявляет к себе и другим. Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение», – отметила ее коллега, певица Варвара.

В общем, все это привело к тому, что Полина и Дмитрий расстались, подытожили в их близком окружении. Однако нашлось место и еще одному нюансу. «Ходят слухи, что у нее появился какой-то богатый поклонник. Если она решила за деньгами погнаться, это ее выбор. То, что она ушла от Димы, – скороспелое решение», – заключила организатор концертов Наталья Субботина.