Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует милые фото с ним

Нынешний избранник певицы — баскетболист Янис Тимма — расстался с бывшей женой не на самой позитивной ноте. Сана Тимма публично заявляла, что Анна Седокова увела у нее мужа. Но со временем экс-супруги все же смогли наладить общение ради сына, пишет Стархит.
Конфликт между Седоковой и Саной из-за мужчины поугас, обе женщины больше не имеют претензий друг к другу. Хотя еще недавно певица намеревалась разбираться с бывшей Яниса по всей строгости закона.
Никому не позволю оскорблять ни меня, ни мою семью. И буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать людей грязью,
— негодовала 37-летняя звезда.
Сана в свою очередь не стала молчать, считая себя жертвой в этой истории.
Я отдала мое сердце мужчине, которого любила и которому всегда буду благодарна за все, что он дал мне — и в большой степени за нашего любимого сына, которого я постараюсь защитить от всей этой трагедии,
— подчеркивала Тимма.
Теперь, когда топор войны зарыт, Сана делится в личном блоге трогательными фото наследника с отцом. По словам брюнетки, Янис старается много времени проводить с малышом и обеспечивает его материально.
Пока Сана Тимма одинока и всю себя посвящает наследнику. А вот Анна не скрывает, что безмерно счастлива с ее бывшим мужем. Она уверена, что встретила человека, с которым готова разделить будущее и воспитывать наследников.
Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, как Бог даст,
— как-то откровенничала артистка.
Напомним, первым избранником Анны стал покойный ныне футболист Валентин Белькевич: мужчина скоропостижно скончался в 41 год от оторвавшегося тромба. В этом браке Седокова родила дочь Алину. Во второй раз певица вышла замуж за бизнесмена и близкого друга Тимати — Максима Чернявского. У пары появилась дочь Моника, проживающая сейчас с отцом в США. В третий раз Седокова закрутила роман с предпринимателем Артемом Комаровым. С ним она так и не пошла под венец, несмотря на рождение общего сына Гектора.