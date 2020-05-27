Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует милые фото с ним

Конфликт между Седоковой и Саной из-за мужчины поугас, обе женщины больше не имеют претензий друг к другу. Хотя еще недавно певица намеревалась разбираться с бывшей Яниса по всей строгости закона.

Никому не позволю оскорблять ни меня, ни мою семью. И буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать людей грязью,

— негодовала 37-летняя звезда.

Сана в свою очередь не стала молчать, считая себя жертвой в этой истории.

Я отдала мое сердце мужчине, которого любила и которому всегда буду благодарна за все, что он дал мне — и в большой степени за нашего любимого сына, которого я постараюсь защитить от всей этой трагедии,

— подчеркивала Тимма.

Теперь, когда топор войны зарыт, Сана делится в личном блоге трогательными фото наследника с отцом. По словам брюнетки, Янис старается много времени проводить с малышом и обеспечивает его материально.

ФОТО: Скриншот с Instagram

ФОТО: Скриншот с Instagram

Пока Сана Тимма одинока и всю себя посвящает наследнику. А вот Анна не скрывает, что безмерно счастлива с ее бывшим мужем. Она уверена, что встретила человека, с которым готова разделить будущее и воспитывать наследников.

Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, как Бог даст,

— как-то откровенничала артистка.