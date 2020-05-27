Пелагея официально подала на развод с Иваном Телегиным

Как позже стало известно, Иван изменял законной супруге, так что пара решила расстаться, а Телегин сразу же закрутил роман с другой девушкой. Пелагея толком развод не комментировала, однако супруги решили остаться в хороших отношениях ради совместной дочери и не стали публично поливать друг друга грязью.

Стало известно, что спустя полгода после расставания Пелагея наконец решила официально подать на развод. Певица подала документы в судебный участок, а значит, вопросы об опеке над дочерью или же финансовые разногласия будут решаться с помощью адвокатов. Ранее сообщалось, что пара не собиралась делить недвижимость и планировала остаться каждый при своем. Возможно, супруги будут решать вопросы об опеке над дочерью Таисией, сообщает StarHit.