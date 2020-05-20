ФОТО ⟩ Кристина Асмус показала фешн-наряд из 90-х

Актриса Кристина Асмус продолжает развлекать своих подписчиков во время режима самоизоляции.

На днях она опубликовала правдивый пост, где назвала 10 фактов о себе, а чуть ранее рассказала, что может в безмерном количестве поедать ягоды, в то время как к фруктам совершенно равнодушна.

Однако все это не идет ни в какое сравнение с новым образом Кристины. На снимке актриса предстала перед подписчиками, нарушив все писанные и неписанные правила моды. Причем попахивало все это веяниями 90-х годов прошлого столетия.

Так, Асмус надела джинсовую мини юбку, плотные серые колготы и пуловер в рубчик. Вершиной образа стали хипповая прическа и конечно же вьетнамки, в которые старательно одеты между большим и указательным пальцами ног.

«Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклЮзив дизайнерс лук», - хиппово сообщила Асмус.