ФОТО ⟩ Кристина Асмус показала фешн-наряд из 90-х

Актриса нарушила все писанные и неписанные правила моды.
Актриса Кристина Асмус продолжает развлекать своих подписчиков во время режима самоизоляции.
На днях она опубликовала правдивый пост, где назвала 10 фактов о себе, а чуть ранее рассказала, что может в безмерном количестве поедать ягоды, в то время как к фруктам совершенно равнодушна.
Однако все это не идет ни в какое сравнение с новым образом Кристины. На снимке актриса предстала перед подписчиками, нарушив все писанные и неписанные правила моды. Причем попахивало все это веяниями 90-х годов прошлого столетия.
Так, Асмус надела джинсовую мини юбку, плотные серые колготы и пуловер в рубчик. Вершиной образа стали хипповая прическа и конечно же вьетнамки, в которые старательно одеты между большим и указательным пальцами ног.
«Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклЮзив дизайнерс лук», - хиппово сообщила Асмус.
Пользователи Сети отнеслись с юмором к выходке Кристины, как, впрочем, и предполагался посыл актрисы. Ведь всерьез сложно даже предположить, что Кристина может выйти в свет в подобном наряде. Не для кого не секрет, что актриса отличается утонченным вкусом и чувством стиля в одежде и образе для своих светских раутов, пишет TopNews.