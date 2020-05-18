ВИДЕО ⟩ Беременная Кэти Перри полностью оголилась в новом клипе

«Я написала эту песню пару месяцев назад как напоминание о том, что курс, который ты выбрал для себя, остается верным независимо от того, кто что может подумать, – поделилась певица. – Теперь она приобрела для меня новый смысл на фоне событий, которые переживает весь мир. У каждого из семи миллиардов человек есть своя история о силе и стойкости», - пишет Кэти Перри.