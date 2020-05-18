ВИДЕО ⟩ Беременная Кэти Перри полностью оголилась в новом клипе

Беременная певица Кэти Перри продемонстрировала публике свою фигуру, снявшись в новом клипе на песню Daisies обнаженной. Этой новостью певица поделилась на своей странице в Instagram, пишет Topnews.
«Я написала эту песню пару месяцев назад как напоминание о том, что курс, который ты выбрал для себя, остается верным независимо от того, кто что может подумать, – поделилась певица. – Теперь она приобрела для меня новый смысл на фоне событий, которые переживает весь мир. У каждого из семи миллиардов человек есть своя история о силе и стойкости», - пишет Кэти Перри.
В ролике беременная артистка поет на лоне природы — в зарослях цветов и у водопада. Заходя в ручей, она снимает с себя белый сарафан и остается полностью обнаженной. В кадре виден ее округлившийся живот.
В начале марта Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Со звездой «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» она обручилась в феврале прошлого года. 35-летняя певица впервые станет мамой этим летом. Известно, что у Кэти и Орландо родится девочка.