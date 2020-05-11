ФОТО И ВИДЕО ⟩ Парочка динозавров покусала и решила поднять машину МуПо

Парочка тиранозавров в воскресенье вечером несколько часов бродила по старому Таллинну, веселя народ и фотографируясь со всеми желающими. Позируя, они даже в шутку покусали машину муниципальной полиции и сделали вид, что хотят ее поднять.
Таким образом парочка шутников в костюмах динозавров решила поднять настроение окружающим. И если вы думаете, что все это происки подростков – ничего подобного.
В костюмах скрывались мужчина и женщина, которые решили поддержать общеевропейский флешмоб, спонтанно родившийся во время коронавируса.
К слову, в костюмах динозавров эта парочка выходит на улицы Таллинна уже не в первый раз. Прохожие встречают их с улыбкой, начинают снимать на телефоны. Впрочем, и стражи порядка ничего против таких горожан не имеют. Тем более, что и правило 2 плюс 2 они не нарушают, а людей просят вокруг себя не толпиться.
Флешмоб начался в Испании. Там пешеходы стали одеваться в костюмы динозавров, чтобы обойти карантин. Позже люди в костюмах динозавров начали выходить на улицы и в других странах. Ролики с их участием превратились в вирусные. В России люди в костюмах тиранозавров во время самоизоляции выходили выносить мусор.