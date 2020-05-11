ФОТО И ВИДЕО ⟩ Парочка динозавров покусала и решила поднять машину МуПо

Таким образом парочка шутников в костюмах динозавров решила поднять настроение окружающим. И если вы думаете, что все это происки подростков – ничего подобного.

Парочка тиранозавров в центре Таллинна. ФОТО: Konstantin Sednev

В костюмах скрывались мужчина и женщина, которые решили поддержать общеевропейский флешмоб, спонтанно родившийся во время коронавируса.

К слову, в костюмах динозавров эта парочка выходит на улицы Таллинна уже не в первый раз. Прохожие встречают их с улыбкой, начинают снимать на телефоны. Впрочем, и стражи порядка ничего против таких горожан не имеют. Тем более, что и правило 2 плюс 2 они не нарушают, а людей просят вокруг себя не толпиться.

ФОТО: Konstantin Sednev