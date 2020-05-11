В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ ⟩ Филиппу Киркорову установили памятник

Монумент можно заметить на заднем фоне. Филипп Киркоров изображен в малиновом плаще и костюме-тройке, стоя у микрофона. Скульптору удалось добиться удивительного сходства с оригиналом. Лицо копии Киркорова даже украшает фирменная бородка российского поп-короля.

Пользователи Интернета по-разному оценили появление памятника. Многие убеждены, что бывший муж Аллы Пугачевой ведет себя слишком нескромно, демонстрируя подобную скульптуру. «Он что, какой-то полководец или государственный деятель?», «Клоун какой-то, народ веселит, а пафоса сколько», «Дурновкусие», — считают комментаторы.

Другие, однако, Киркорова поддержали. Ведь Филя, как его ласково называют фанаты, находится на вершине славы еще с 90-х годов, подарив россиянам множество замечательных композиций. Они и должны оценивать творчество Филиппа Бедросовича. Если поклонники считают изготовление и установку подобной скульптуры уместной, разве это стоит запрещать?