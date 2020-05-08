Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену

Народная артистка выздоровела после обширной пневмонии только благодаря везению, считает военный медик.
Музыкальная карьера народной артистки РФ Надежды Бабкиной вызывает опасения после того, как она переболела обширной пневмонией. Об этом сообщил военный врач Владимир Хорошев.
«Бабкиной повезло. Во-первых, она человек с сильной иммунной системой, Господь позаботился об этом. Во-вторых, по всей видимости, она, если можно так сказать, схватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — цитирует врача Nation News.
Однако певица по-прежнему находится в зоне риска и легко может заболеть снова, предупредил Хорошев. Несмотря на оптимизм Бабкиной и ее желание возобновить работу, она может так и не вернуться на сцену по медицинским соображениям. Такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины, резюмировал врач.
Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля. У нее диагностировали обширную пневмонию. Из-за осложнений врачам пришлось поместить 70-летнюю певицу в состояние искусственной комы. Артистку выписали 30 апреля.