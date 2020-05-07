ВОТ ХИТРЕЦ! ⟩ Уличный кот придумал гениальный трюк, как прокормить себя (ВИДЕО)

33-летняя школьная учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета, пишет Сегодня.
По словам Тани, она шла по улице, когда заметила на противоположной стороне дороги белого кота. Пушистик завел ее в ближайший магазин, направился к полкам с едой для домашних питомцев и показал лапкой на упаковку корма.
Она заметила, что кот проделывает этот трюк и с другими покупателями. Таня подумала, что этому его научили сотрудники супермаркета, однако они уверяют, что это не так. "Животное – уличное и таким образом пытается разжалобить клиентов, чтобы они купили ему еды", – говорят кассиры.
Таня также заметила, что кот изранен. "У него много травм. Однажды я решила пойти за ним, чтобы узнать, есть ли у пушистика дом", – рассказывает она в комментарии для издания Mirror.
Учительница выяснила, что животное живет в одиночестве в заброшенном доме. Учительница решили приютить кота. Из-за белого окраса питомца назвали Кроликом.