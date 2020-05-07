ВОТ ХИТРЕЦ! ⟩ Уличный кот придумал гениальный трюк, как прокормить себя (ВИДЕО)

По словам Тани, она шла по улице, когда заметила на противоположной стороне дороги белого кота. Пушистик завел ее в ближайший магазин, направился к полкам с едой для домашних питомцев и показал лапкой на упаковку корма.

Она заметила, что кот проделывает этот трюк и с другими покупателями. Таня подумала, что этому его научили сотрудники супермаркета, однако они уверяют, что это не так. "Животное – уличное и таким образом пытается разжалобить клиентов, чтобы они купили ему еды", – говорят кассиры.

Таня также заметила, что кот изранен. "У него много травм. Однажды я решила пойти за ним, чтобы узнать, есть ли у пушистика дом", – рассказывает она в комментарии для издания Mirror.