Пн, 4.05.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Курьезный случай: министр смог надеть маску только с третьей попытки

Маска из ткани. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Министр юстиции Бельгии Коэн Геенс попал в курьезную ситуацию во время посещения фабрики по производству масок. Дело в том, что чиновнику удалось надеть маску только с третьей попытки: он сначала натянул ее на лоб, а потом на глаза. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Brussels Times.

Сейчас я примеряю,

– сказал министр с серьезным выражением лица и попытался несколькими не слишком удачными движениями надеть маску.

Когда получаю что-то красивое, я благодарю за подарок… Я попытался надеть маску, но у меня слишком большие уши. Но эти уши мне еще пригодятся,

– ответил Геенс в Twitter.

Президент ультраправой бельгийской партии Vlaams Belang Том Ван Грик написал в своем Twitter следующее: "Вот как Бельгия справляется с коронавирусным кризисом".

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