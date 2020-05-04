ФОТО И ВИДЕО ⟩ Курьезный случай: министр смог надеть маску только с третьей попытки

Министр юстиции Бельгии Коэн Геенс попал в курьезную ситуацию во время посещения фабрики по производству масок. Дело в том, что чиновнику удалось надеть маску только с третьей попытки: он сначала натянул ее на лоб, а потом на глаза. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Brussels Times.
Сейчас я примеряю,
– сказал министр с серьезным выражением лица и попытался несколькими не слишком удачными движениями надеть маску.
Когда получаю что-то красивое, я благодарю за подарок… Я попытался надеть маску, но у меня слишком большие уши. Но эти уши мне еще пригодятся,
– ответил Геенс в Twitter.
Президент ультраправой бельгийской партии Vlaams Belang Том Ван Грик написал в своем Twitter следующее: "Вот как Бельгия справляется с коронавирусным кризисом".
Hoe de Belgische regering de coronacrisis aanpakt: 🙉🙈🙊 pic.twitter.com/cFJi6WLXh4— Tom Van Grieken (@tomvangrieken) April 30, 2020