ФОТО И ВИДЕО ⟩ Курьезный случай: министр смог надеть маску только с третьей попытки

Министр юстиции Бельгии Коэн Геенс попал в курьезную ситуацию во время посещения фабрики по производству масок. Дело в том, что чиновнику удалось надеть маску только с третьей попытки: он сначала натянул ее на лоб, а потом на глаза. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Brussels Times.