ФОТО ⟩ 64-летия Наталья Андрейченко снялась в одной лишь подушке на теле

3 мая Наталья Андрейченко разместила новый пост в Instagram. Он был приурочен к важной дате. Именно в этот день всеми любимая «Мэри Поппинс» отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 64 года.

Так что Наталья разместила два забавных снимка, на которых она участвует в популярном #pillowchallenge на фоне пальм. Массивное колье, красивый пояс, яркая помада — звезда отлично выглядит. И даже подушка на ней кажется коктейльным платьем!