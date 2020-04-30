Чт, 30.04.2020
Как наши мамы в СССР: пациентка Пельгулинна о родах во время карантина СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Полицейский жестоко избил 15-летнего подростка после ареста

Suvaline turvakaamera salvestas vägivalla.

ФОТО: SWNS/ScanPix

Видеозапись проявления жестокости в отношении подростка, арестованного за наркотики, вызвала большое возмущение среди британцев.

21 апреля одна из камер видеонаблюдения в Бирмингеме зафиксировала избиение 15-летнего подростка полицейским. Незадолго до этого юношу тот же самый сотрудник полиции спокойно арестовал из-за наркотиков. 

По данным полиции, мальчика арестовали за торговлю наркотиками. Он «вел себя подозрительно» и отказался сотрудничать, а также ударил патрульного по плечу. 

«Мы расследуем запись, в которой предположительно полицейский напал на мальчика», - сказал пресс-секретарь полиции. В то же время сообщается, что полицейский не был уволен, хотя его отстранили от работы на время следствия. Такое решение вызвало бурю негодования среди жителей города. 

НАВЕРХ