НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Полицейский жестоко избил 15-летнего подростка после ареста

21 апреля одна из камер видеонаблюдения в Бирмингеме зафиксировала избиение 15-летнего подростка полицейским. Незадолго до этого юношу тот же самый сотрудник полиции спокойно арестовал из-за наркотиков.

По данным полиции, мальчика арестовали за торговлю наркотиками. Он «вел себя подозрительно» и отказался сотрудничать, а также ударил патрульного по плечу.

«Мы расследуем запись, в которой предположительно полицейский напал на мальчика», - сказал пресс-секретарь полиции. В то же время сообщается, что полицейский не был уволен, хотя его отстранили от работы на время следствия. Такое решение вызвало бурю негодования среди жителей города.