НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Полицейский жестоко избил 15-летнего подростка после ареста

Видеозапись проявления жестокости в отношении подростка, арестованного за наркотики, вызвала большое возмущение среди британцев.
21 апреля одна из камер видеонаблюдения в Бирмингеме зафиксировала избиение 15-летнего подростка полицейским. Незадолго до этого юношу тот же самый сотрудник полиции спокойно арестовал из-за наркотиков.
По данным полиции, мальчика арестовали за торговлю наркотиками. Он «вел себя подозрительно» и отказался сотрудничать, а также ударил патрульного по плечу.
«Мы расследуем запись, в которой предположительно полицейский напал на мальчика», - сказал пресс-секретарь полиции. В то же время сообщается, что полицейский не был уволен, хотя его отстранили от работы на время следствия. Такое решение вызвало бурю негодования среди жителей города.
Here’s the footage. Absolutely disgusting conduct from the police here. pic.twitter.com/hGq32Z1og3— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) April 29, 2020
Here’s the footage. Absolutely disgusting conduct from the police here. pic.twitter.com/hGq32Z1og3— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) April 29, 2020