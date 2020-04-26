В ГЛАЗА СМОТРИ! ⟩ Эстонская королева снимков в бикини хвастается фигурой в красном купальнике

Блогер и звезда социальных сетей из Эстонии Анита Сибул прекрасно знает, что она хороша! И не упускает возможности дать подписчикам в этом убедиться.
Анита, которая призналась в передаче Õhtu!, что на все свои поездки (а значит и роскошные отели) зарабатывает сама, любой, даже самый небольшой перерыв в своем графике использует, как возможность уехать за границу. Предпочтение девушка отдает жарким странам, хотя, и Европу без внимания не оставляет.
Впрочем, из-за новых порядков в мире, о путешествиях на какое-то время придется забыть... Но ведь никто не мешает довольствоваться воспоминаниями!
На днях Анита опубликовала красочный кадр, на котором она позирует в красном бикини на фоне пляжа.
Выбор, который ты делаешь сегодня, станет результатом, с которым тебе придется жить завтра. Поэтому убедись, что выбор, который ты делаешь, поднимет тебя на следующий уровень!
- написала она в комментарии к снимку.