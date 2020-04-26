В ГЛАЗА СМОТРИ! ⟩ Эстонская королева снимков в бикини хвастается фигурой в красном купальнике

Анита, которая призналась в передаче Õhtu!, что на все свои поездки (а значит и роскошные отели) зарабатывает сама, любой, даже самый небольшой перерыв в своем графике использует, как возможность уехать за границу. Предпочтение девушка отдает жарким странам, хотя, и Европу без внимания не оставляет.