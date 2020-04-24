Чем коронавирус опасен для молодых людей: ответ врачей

Врачи сообщили, что новый коронавирус вызывает внезапные инсульты у взрослых в возрасте 30-40 лет. Доктор Томас Оксли, нейрохирург из больницы Маунт Синай в Нью-Йорке, и его коллеги, рассказали о пяти своих пациентах. Все были моложе 50 лет, и у всех были либо легкие симптомы инфекции COVID-19, либо никаких симптомов вообще, передает Сегодня со ссылкой на CNN.
Вирус, по-видимому, вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту. Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов за последние две недели. Большинство этих пациентов не имеют хронических заболеваний и находились дома с легкими симптомами COVID-19,
– добавил он.
Инсульт в большом кровеносном сосуде наносит серьезный ущерб, если его не удалить сразу. По словам доктора Оксли по меньшей мере один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, отделениях интенсивной терапии или в отделении инсульта.
Нейрохирург и его команда просит людей, чтобы они наблюдали за симптомами коронавирусной инфекции и звонили в скорую, если у них есть какие-либо признаки инсульта. До сих пор людям рекомендовалось вызывать скорую помощь только с одышкой или высокой температурой.
Главные симптомы инсульта: искажение лица, затруднение речи, онемение рук (левой руки). Самым эффективным лечением инсульта при больших сосудах является извлечение сгустка, но оно должно быть выполнено в течение 6 часов, а иногда и в течение 24 часов,
– подытожил врач.