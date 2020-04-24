Чем коронавирус опасен для молодых людей: ответ врачей

Врачи сообщили, что новый коронавирус вызывает внезапные инсульты у взрослых в возрасте 30-40 лет. Доктор Томас Оксли, нейрохирург из больницы Маунт Синай в Нью-Йорке, и его коллеги, рассказали о пяти своих пациентах. Все были моложе 50 лет, и у всех были либо легкие симптомы инфекции COVID-19, либо никаких симптомов вообще, передает Сегодня со ссылкой на CNN.