Ср, 22.04.2020
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С УМА СОЙТИ! ⟩ Девушка потратила более 20 000 евро на татуировки и превратила себя в голубоглазого дракона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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24-летняя австралийка Эмбер Люк за несколько лет настолько модифицировала свою внешность, что одноклассники ее вряд ли узнают, пишет Elu24. Девушка превратилась в мифологическое существо.

24-летняя Эмбер Бриана Люк из Нового Южного Уэльса, Австралия, сделала первую татуировку в виде каллиграфической надписи в 16 лет. Эмбер была симпатичной школьницей, но ненавидела свою внешность и начала делать процедуры по модификации тела.

Сейчас Эмбер 24 года, у нее более 130 татуировок, рассечен язык, синие татуированные глазные яблоки и пирсинг по всему телу. Ее тело полностью покрыто дизайнерскими изображениями цветов, черепов и животных. Девушка перестала вести счет рисункам после того, как их число достигло 150.

«Те ощущения, которые я получаю при нанесении татуировки, нельзя сравнить ни с чем. Я буквально чувствую, как негативная энергия испаряется из моего тела минута за минутой», — прокомментировала свое увлечение австралийка.

Люк покрыла татуировками и глаза: ее белки теперь имеют синий оттенок. Среди других телесных модификаций девушки — раздвоенный язык и глазные импланты. «Глазные яблоки доставили самую сильную боль, какую мне только доводилось испытать. Но это того стоило. Каждое утро я смотрю в зеркало и чувствую себя счастливой, поскольку голубой — мой самый любимый цвет», — говорит она.

Благодаря своей внешности Эмбер Люк прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны почти 60 тысяч человек.

Больше фото смотрите ЗДЕСЬ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Blue Eyes White Dragon 🥀 (@ambs_luke) on

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