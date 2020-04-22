МАТЬ ЧЕСТНАЯ! ⟩ Светлана Иванова опубликовала фото в прозрачном платье, сделанное накануне родов

Когда на самоизоляции нечего делать, то хочется постоянно сидеть в Instagram и выкладывать фотографии. А если новых снимков нет, в ход идут архивные. Светлана Иванова, например, в честь дня рождения дочери поделилась фотографией, которая была сделала незадолго до родов.

И это не просто милое «беременное» фото, а очень чувственный снимок — актриса предстала перед камерой в прозрачном платье.

«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку…» — подписала фото актриса. В Сети тут же поздравили Светлану с днем рождения Миры.