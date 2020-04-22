МАТЬ ЧЕСТНАЯ! ⟩ Светлана Иванова опубликовала фото в прозрачном платье, сделанное накануне родов

От Светланы Ивановой редко можно дождаться каких-то откровений. Так что фото в прозрачном платье — большая неожиданность!
Когда на самоизоляции нечего делать, то хочется постоянно сидеть в Instagram и выкладывать фотографии. А если новых снимков нет, в ход идут архивные. Светлана Иванова, например, в честь дня рождения дочери поделилась фотографией, которая была сделала незадолго до родов.
И это не просто милое «беременное» фото, а очень чувственный снимок — актриса предстала перед камерой в прозрачном платье.
«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку…» — подписала фото актриса. В Сети тут же поздравили Светлану с днем рождения Миры.
Напомним, Светлана родила дочерей Полину и Миру от режиссера Джаника Файзиева. Вместе Иванова и Файзиев уже около восьми лет. Служебный роман вспыхнул на площадке фильма «Август. Восьмого». Возлюбленные скрывали свои отношения, поскольку оба были несвободны. Только спустя три года после рождения первой дочери Джаник ушел от законной супруги, пишет Woman.