Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»

Бабкина попала в больницу в начале апреля, и с тех пор врачи ежеминутно борются за ее жизнь. Известно, что у 70-летней звезды, помимо пневмонии, вызванной коронавирусом, есть и другие хронические заболевания, которые ухудшают положение дел и отдаляют выздоровление.

«Надежде Георгиевне незначительно, но лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует», — говорили в клинике, где лечится Бабкина.

Журналисты решили поинтересоваться новостями о самочувствии артистки у ее сослуживцев и знакомых. Так, экс-коллега певицы по Мосгордуме, депутат Евгений Герасимов рассказал, что ему известно. «Вопрос сложный, все-таки здоровье штука непредсказуемая... Поэтому давайте пока без прогнозов. Вот когда Надежда сама сможет говорить и общаться, тогда это точно будет победа. Мы очень этого ждем!» — отметил Герасимов.