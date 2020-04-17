Высокие отношения: Галкин и Киркоров поздравили первого мужа Пугачевой с 75-летием

Однако даже появление общего ребенка не помешало супругам подать на развод. Пугачева прожила с мужем четыре года. Примечательно, что дочка певицы сохранила прекрасные отношения с отцом. 48-летняя Орбакайте не теряла контактов с родителем, поддерживая связь с Миколасом.

Филипп Бедросович стал четвертым мужем Пугачевой. Певица прожила с ним одиннадцать лет — их союз распался в 2005-м. А в 2011 году Алла Борисовна узаконила отношения с Галкиным. Спустя шесть лет брака, в ноябре 2017 года, супруги обвенчались. Стоит отметить, что Галкин и Киркоров неплохо ладят между собой. Поп-король российской сцены до сих с пор с большим трепетом относится к экс-возлюбленной. Даже свою дочь Аллу-Викторию Филипп назвал в честь самых дорогих ему женщин: бывшей жены Аллы Пугачевой и ныне покойной мамы Виктории Марковны.