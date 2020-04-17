ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ Из окна: в Пыхья-Таллинне семья устраивает концерты для соседей и прохожих

Так семья музыкантов и видеоблогеров в это непростое время не только создает себе праздник, но и подбадривает местных жителей. Мать популярного в Instagram маленького таллиннца Лукаса, видеоблогер Варвара Гогинава, считает, что в любой ситуации нужно не терять чувства юмора и нести добро в массы.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Когда был призыв нашего президента посветить в окно фонариком, я обратила внимание, как это активно делают наши соседи, и уже тогда поняла, что в нашем доме люди позитивные, нас поддержат«, – говорит Варвара.

Так по пятницам и субботам семья решила петь у окна. Варвара одевает потеплее своего сына, вместе с мужем они пододвигают диван к окну и начинают концерт. Блогеры понимают, что на балконе это выглядело бы эффектнее, но что поделать, если его у них просто нет.

Лукас и Варвара Гогинава ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Мы подсвечиваем окно огоньками, включаем колонки, светомузыку, поем и танцуем», – рассказывает Варвара и сразу добавляет, что со стороны соседей жалоб не было. В подъезде она повесила объявление, где предупредила о вечерних концертах. Забавно, что от жильцов дома стали даже поступать заявки на вечерний репертуар. Иной раз к веселой семейке присоединяется сосед снизу и аккомпанирует на гитаре.

«На прошлой неделе к нам подключались соседи справа, подпевали люди с балкона», – рассказывает Варвара.

Блогеры Варвара и Лукас поют дома ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Конечно, такие выступления привлекают и прохожих. Поющую семейку снимают на телефоны и делятся в соцсетях, но если люди на улице начинают подходить близко друг к другу, Варвара поет в микрофон: дистанция, дистанция! Веселье весельем, а про так называемое правило «2+2» во время чрезвычайного положения в стране забывать нельзя! Смотрите видеорепортаж!