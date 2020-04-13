АНОРЕКСИЯ? ⟩ Вид отощавшей дочери Анастасии Заворотнюк напугал поклонников

Новый снимок Анны вызвал бурные обсуждения.
В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала активно вести свою страницу в Instagram. В соцсети девушка не только делится новыми фотографиями, но и своими мыслями и переживаниями. А на днях Анна написала пост, в котором рассказала, как поддерживает свою фигуру в форме. Публикацию дочь актрисы сопроводила фото, на котором позирует в стильной спортивной форме: кроп-топе и леггинсах.
Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00. Я очень люблю сладкое, шоколад, печенье, мороженое, этот список может продолжаться бесконечно. Стараюсь есть сладкое утром, далеко не всегда получается. Так же я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому что это полезно, а так требует мой организм. Я очень люблю ходить пешком и плавать, это своего рода медитация для меня,
- написала Анна.
Однако многие подписчики отметили, что девушка выглядит болезненно худой. В комментариях под снимком даже начались бурные обсуждения, где пользователи писали, что "здоровый человек не может иметь настолько худые ноги". Некоторые и вовсе предположили, что у дочери Заворотнюк анорексия.
Правда, вскоре Анна решила прекратить обсуждения своей фигуры в соцсети: спустя время девушка удалила негативные высказывания и закрыла возможность комментировать публикацию.