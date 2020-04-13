АНОРЕКСИЯ? ⟩ Вид отощавшей дочери Анастасии Заворотнюк напугал поклонников

Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00. Я очень люблю сладкое, шоколад, печенье, мороженое, этот список может продолжаться бесконечно. Стараюсь есть сладкое утром, далеко не всегда получается. Так же я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому что это полезно, а так требует мой организм. Я очень люблю ходить пешком и плавать, это своего рода медитация для меня,