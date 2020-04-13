Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 апреля

Лев

Львам стоит быть осторожнее в понедельник и вторник. Есть вероятность того, что неправильными действиями Львы потеряют часть своего авторитета. Это идеальное время для совместной работы, взаимного уважения, решения организаторских задач. Главное, чтобы на всё это хватило энергии. Мантра силы поможет поднять тонус и повысить выносливость.

Также на этой неделе полезно будет заниматься решением юридических проблем. Творческих Львов тоже ждет успех, так как звезды подарят им вдохновение. Энтузиазм и желание идти вперед будут полезными и в любовной сфере, особенно для тех, кто занимается поисками второй половинки. Самое главное — идти вперед по жизни с оптимизмом.

Дева

Девам стоит быть как можно более осторожными в общении с токсичными и неприятными людьми. Обереги от злых людей помогут обойти стороной неприятности тем, кто вынужден работать с такими людьми или находиться рядом по другой причине. Особенно сильным воздействие таких личностей может быть 16 и 17 апреля, так что лучше смотреть в оба.

Найти отдушину можно в домашних делах, в развлечениях и в хобби. В начале недели желательно сделать уборку дома и на рабочем месте, чтобы позитивные энергические потоки лучше циркулировали. Не исключено, что у дев могут появиться новые стремления в жизни, новые цели. На этой неделе у них на много откроются глаза, появится объяснение происходящего вокруг.

Весы

Для Весов наступает период максимальной удачи в любви. Одиноким представителям знака, которые находятся в активном поиске, желательно проверять любовную совместимость перед началом отношений. Тем же, кто уже находится в браке или в отношениях, удастся вдохнуть в любовь новую жизнь. Это будет прекрасное время для романтики, совместных дел.

Весы станут более популярными у противоположного пола, поэтому легкий флирт сможет поднять им настроение. Что касается работы и дел, то в этой сфере не стоит резко менять свою идеологию, цели и планы. Также не желательно следовать советам малознакомых людей. Настало время для самостоятельности и демонстрации своих лучших сторон.

Скорпион

В делах и в работе пришло время для переговоров. Пора немного поубавить свою неугомонность и бескомпромиссность, дав свободу добру. Полезными в финансовой сфере станут аффирмации на успех и богатство. Они помогут Скорпионам настроиться на рабочий лад и не потерять свою уверенность и удачу в самый важный момент.

Это отличное время для движения вперед, но без лишней наглости и нахальства. В любви стоит остерегаться позерства и лжи, отсутствия меры в критике. Если любимому человеку говорить постоянно только что-то неприятное, можно спровоцировать большой конфликт и ссору. Это будет актуальным всю неделю, так что лучше быть осторожнее со словами.

Стрелец