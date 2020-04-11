Сб, 11.04.2020
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Видео: Тимати показал, как похожи его дети

Тимати

ФОТО: Volchkov Yevgeny/ITAR-TASS

На своей странице в Instagram рэпер разместил трогательный ролик, в завершение которого Алиса целует своего братика, пишет Пятый канал.

Популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram милое видео с участием своих детей: шестилетней Алисы и пятимесячного Ратмира. На кадрах малыши лежат на поле для игры, во время чего их отец задает неожиданный вопрос.

«Кто он?» — спрашивает музыкант наследницу.

«Он — Тимурович, я — Тимуровна», — отвечает девочка.

Глядя на своих детей, Тимати делает вывод, что они очень похожи. Это мнение тут же подтверждает Алиса: она пытается изобразить такую же мимику, как у младшего братика, а после с нежностью целует его.

Такой трогательный ролик вызвал умиление у подписчиков артиста. Многие признались, что без ума от детей рэпера и с удовольствием наблюдают, как они растут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Похожи конечно, и оба на папу!»; «Какие же они сладенькие!»; «Тимур, ты ксерокс!»; «Очень красивые дети», — отметили комментаторы.

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