Видео: Тимати показал, как похожи его дети

Популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram милое видео с участием своих детей: шестилетней Алисы и пятимесячного Ратмира. На кадрах малыши лежат на поле для игры, во время чего их отец задает неожиданный вопрос.

«Кто он?» — спрашивает музыкант наследницу.

«Он — Тимурович, я — Тимуровна», — отвечает девочка.

Глядя на своих детей, Тимати делает вывод, что они очень похожи. Это мнение тут же подтверждает Алиса: она пытается изобразить такую же мимику, как у младшего братика, а после с нежностью целует его.

Такой трогательный ролик вызвал умиление у подписчиков артиста. Многие признались, что без ума от детей рэпера и с удовольствием наблюдают, как они растут.