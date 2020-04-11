Видео: Тимати показал, как похожи его дети

На своей странице в Instagram рэпер разместил трогательный ролик, в завершение которого Алиса целует своего братика, пишет Пятый канал.
Популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram милое видео с участием своих детей: шестилетней Алисы и пятимесячного Ратмира. На кадрах малыши лежат на поле для игры, во время чего их отец задает неожиданный вопрос.
«Кто он?» — спрашивает музыкант наследницу.
«Он — Тимурович, я — Тимуровна», — отвечает девочка.
Глядя на своих детей, Тимати делает вывод, что они очень похожи. Это мнение тут же подтверждает Алиса: она пытается изобразить такую же мимику, как у младшего братика, а после с нежностью целует его.
Такой трогательный ролик вызвал умиление у подписчиков артиста. Многие признались, что без ума от детей рэпера и с удовольствием наблюдают, как они растут.
«Похожи конечно, и оба на папу!»; «Какие же они сладенькие!»; «Тимур, ты ксерокс!»; «Очень красивые дети», — отметили комментаторы.