ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО! ⟩ Возлюбленная Криштиану Роналду сверкнула аппетитными формами в крохотном бикини

Возлюбленная Криштиану Роналду любит провоцировать поклонников соблазнительными и откровенными фотографиями, на которых демонстрирует свои роскошные формы. Джорджина регулярно публикует снимки в эффектных нарядах или сексуальных купальниках. И даже самоизоляция не стала помехой этому!

Так, несмотря на то, что сейчас Родригес и Роналду вместе со своими детьми находятся на карантине дома, возлюбленная футболиста порадовала поклонников пикантным фото. На снимке Джорджина позирует на пляже в крохотном красном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы девушки. Родригес призналась, что фотография архивная, и была сделана во время отдыха в Италии.