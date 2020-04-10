Пт, 10.04.2020
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ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО! ⟩ Возлюбленная Криштиану Роналду сверкнула аппетитными формами в крохотном бикини

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez

ФОТО: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com

Джорджина Родригес похвасталась соблазнительной фигурой, передает Вива.

Возлюбленная Криштиану Роналду любит провоцировать поклонников соблазнительными и откровенными фотографиями, на которых демонстрирует свои роскошные формы. Джорджина регулярно публикует снимки в эффектных нарядах или сексуальных купальниках. И даже самоизоляция не стала помехой этому!

Так, несмотря на то, что сейчас Родригес и Роналду вместе со своими детьми находятся на карантине дома, возлюбленная футболиста порадовала поклонников пикантным фото. На снимке Джорджина позирует на пляже в крохотном красном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы девушки. Родригес призналась, что фотография архивная, и была сделана во время отдыха в Италии.

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