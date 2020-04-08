ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннских аптеках не осталось масок?

Ситуация быстро меняется. Вчера на дверях появились шуточные обьявления, что не стоит спрашивать о масках. Сегодня маски есть в продаже, и Pärnu Postimees передает, что люди выходят из аптек с пачками по 50 масок.

Из фотографий выясняется, что ситуация в Таллине иная. На нескольких дверях красуются объявления: «Масок нет!».

Непонятно, пропал ли дефицитный товар с полок аптек в течение для, его еще не успели доставить, или столичные жители не заинтересованы в нем? Точного ответа пока нет.