Ср, 8.04.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннских аптеках не осталось масок?

«Масок нет» — такое объявление красуется на дверях нескольких аптек. В то же время всего в нескольких местах можно было увидеть очереди, соблюдающие правило 2+2.

Ситуация быстро меняется. Вчера на дверях появились шуточные обьявления, что не стоит спрашивать о масках. Сегодня маски есть в продаже, и Pärnu Postimees передает, что люди выходят из аптек с пачками по 50 масок.

Из фотографий выясняется, что ситуация в Таллине иная. На нескольких дверях красуются объявления: «Масок нет!».

Непонятно, пропал ли дефицитный товар с полок аптек в течение для, его еще не успели доставить, или столичные жители не заинтересованы в нем? Точного ответа пока нет.

Смотрите фото!

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