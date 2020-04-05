Эстонский блогер Энни Бритта решила публиковать свои обнаженные снимки в платной соцсети

Энни очень популярна среди молодежи. И присоединение ее к порталу OnlyFans добавило ей подписчиков.

tegingi onlyfansi, klikka lingile allpool pic.twitter.com/AgjHSrLZfh — P I $ I K E (@ennibritta) April 2, 2020

OnlyFans — это социальный сайт, на котором популярные и не очень девушки выкладывают свои интересные фото и видео. Чтобы зарегистрировать аккаунт для просмотра нужно привязать свою учетную запись twitter’а к OnlyFans. Но это платно. Если вы хотите смотреть фотографии понравившегося вам человека, то месячная подписка будет стоить от пяти до 20 долларов (18,5 евро) в месяц. Сайт особенно популярне среди взрослых артистов, которые могут загружать изображение, запрещенные в Instagram, например, обнаженные снимки или видео, и монетизировать их. Часть денег идет непосредственно человеку, на которого подписаны люди.

Энни Бритта объяснила в Твиттере, что она решила присоединиться к OnlyFans, потому что желает делиться своими фотографиями в стиле ню, а деньги ее не волнуют. «У меня есть другие источники доходов», - написала он.

Подсчет таков: если, например, в профиле Энни восемь фотографий и у каждой 30 лайков, то есть 30 подписчиков, то на просмотр ее профиля потрачено не менее 600 долларов, из которых эстонский блогер получает 80 процентов, то есть 480 долларов.

ФОТО: OnlyFans.com

Кроме того, OnlyFans также позволяет оставлять чаевые и обмениваться личными сообщениями, за которые просят дополнительные деньги.

Решение блогера не все оценили положительно, некоторые увидели в таком решении Энни низкую самооценку. На что блогер ответила довольно резко: «То, на что ты кричишь, не твое тело».

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