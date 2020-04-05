Эстонский блогер Энни Бритта решила публиковать свои обнаженные снимки в платной соцсети

Эстонский блогер Энни Бритта (21 год), у которой более 13 000 подписчиков, решила присоединиться к сайту OnlyFans, где платят деньги за публикацию интимных фотографий. Об этом пишет Elu24.
Энни очень популярна среди молодежи. И присоединение ее к порталу OnlyFans добавило ей подписчиков.
tegingi onlyfansi, klikka lingile allpool pic.twitter.com/AgjHSrLZfh— P I $ I K E (@ennibritta) April 2, 2020
OnlyFans — это социальный сайт, на котором популярные и не очень девушки выкладывают свои интересные фото и видео. Чтобы зарегистрировать аккаунт для просмотра нужно привязать свою учетную запись twitter’а к OnlyFans. Но это платно. Если вы хотите смотреть фотографии понравившегося вам человека, то месячная подписка будет стоить от пяти до 20 долларов (18,5 евро) в месяц. Сайт особенно популярне среди взрослых артистов, которые могут загружать изображение, запрещенные в Instagram, например, обнаженные снимки или видео, и монетизировать их. Часть денег идет непосредственно человеку, на которого подписаны люди.
Энни Бритта объяснила в Твиттере, что она решила присоединиться к OnlyFans, потому что желает делиться своими фотографиями в стиле ню, а деньги ее не волнуют. «У меня есть другие источники доходов», - написала он.
Подсчет таков: если, например, в профиле Энни восемь фотографий и у каждой 30 лайков, то есть 30 подписчиков, то на просмотр ее профиля потрачено не менее 600 долларов, из которых эстонский блогер получает 80 процентов, то есть 480 долларов.
Кроме того, OnlyFans также позволяет оставлять чаевые и обмениваться личными сообщениями, за которые просят дополнительные деньги.
Решение блогера не все оценили положительно, некоторые увидели в таком решении Энни низкую самооценку. На что блогер ответила довольно резко: «То, на что ты кричишь, не твое тело».
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