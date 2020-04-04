Лолита Милявская вышвырнула домработницу

Вокалистка Лолита Милявская стала героиней Youtube-шоу «А поговорить?» Ирины Шихман. Рассказывая о том, каким видит идеальный выходной, звезда поведала, что уволила прислугу после 15 лет сотрудничества. «Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», – сказала певица.

Как оказалось, долгое время из сумки Милявской пропадали деньги. Артистка грешила на собственную невнимательность. Между тем камеры наблюдения, установленные в квартире звезды, подтвердили, что домработница не чиста на руку.

После развода Лолита Милявская решила самостоятельно навести порядок в доме. Перебирая вещи, знаменитость обнаружила в ящике комода наркотики и множество сим-карт. Вокалистка обратилась в полицию.

Правоохранители попросили знаменитость оставить все на своих местах для дальнейшего расследования. Спустя время запрещенные вещества из апартаментов знаменитости пропали. Как выяснили стражи порядка, домработница передала наркотики массажистке Лолиты Милявской. По словам звезды, дамы были в сговоре с бывшим мужем певицы Дмитрием Ивановым.