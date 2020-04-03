ФОТО ⟩ Возможно только в Ласнамяэ! Смотрите, как ограничили доступ к детской игровой площадке

В то время, когда современные игровые площадки в Таллинне начали ограждать забором, чтобы там не собирались дети и подростки, горки и лазилки советского детства в Эстонии еще остались. И их ограждать не собираются.
«Скорее всего там уже почти никогда не играют дети и в такое тяжелое время нет ажиотажа, но, несмотря на это, стоило бы их оградить как-то более понятно. От того, что там развесили ленту как новогоднюю гирлянду - ничего не изменится. При желании каждый сможет провести время в песочнике, ведь эта ленточка никак не препятствует попаданию на горку или лазинку детей», - пишет читатель портала Limon.ee Олег.
Данная площадка находится у дома по адресу Лойтсу, 1. В нормальную погоду и не в случае пандемии коронавируса там обычно играют дети, а на лавочках рядом сидят бабушки и родители детей.
Смотрите фото!