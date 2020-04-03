ФОТО ⟩ Возможно только в Ласнамяэ! Смотрите, как ограничили доступ к детской игровой площадке

«Скорее всего там уже почти никогда не играют дети и в такое тяжелое время нет ажиотажа, но, несмотря на это, стоило бы их оградить как-то более понятно. От того, что там развесили ленту как новогоднюю гирлянду - ничего не изменится. При желании каждый сможет провести время в песочнике, ведь эта ленточка никак не препятствует попаданию на горку или лазинку детей», - пишет читатель портала Limon.ee Олег.