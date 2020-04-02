ПОШУТИЛА! ⟩ Певица Элина Нечаева шокировала подписчиков первоапрельской фотографией

Один из комментаторов спросил, кто отец ребенка? «Блинчики и паста», - ответила Элина. Почти все подписчики оценили первоапрельскую шутку певицы, несколько подружек признались, что через пару недель они будут выглядеть точно так же. Но некоторые все же уверены, что Элина ждет ребенка. Их Нечаева поздравила с Днем шуток и смеха.