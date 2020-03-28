Полина Гагарина опубликовала смелое фото

На снимке Полина запечатлена в обнаженном виде. Она снята в ракурсе со спины, полуобернувшись к зрителям. Шумное празднование дня рождения певицы не состоялось из-за пандемии коронавируса. Торжество ей пришлось отметить в кругу родных.

В подписи к фотографии Гагарина отметила, что главное – это здоровье, а с остальными вопросами под силу справиться. Подписчики по достоинству оценили снимок, они поздравили знаменитость и отметили, что выглядит она великолепно.

В последнее время Полина сильно похудела. Этой информацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. По словам звезды, ее вес стал рекордно низким, таким, какой он был в 23 года. Причиной тому послужил излишне плотный рабочий график.

Как известно, стройной Гагарина была далеко не всегда. После рождения ребенка она сильно набрала в весе, он достигал 80 килограммов. Однако артистка проявила потрясающую силу воли и привела себя в форму. В этом помогли занятия спортом и изменение рациона питания.