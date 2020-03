Полина Гагарина опубликовала смелое фото

33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю. Главное, чтобы мы все были здоровы, сейчас это особенно актуально, а с остальным, друзья, мы справимся! Справимся вместе! Я вам обещаю ! С днём рождения меня🥳 #полинагагарина #гагаринапоехали

A post shared by Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987) on Mar 27, 2020 at 12:08am PDT