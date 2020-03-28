Полина Гагарина опубликовала смелое фото

Популярная певица Полина Гагарина отметила день рождения. Ей исполнилось 33 года. По этому случаю она разместила на своей странице в Instagram смелое фото, пишет Kleo.ru.
На снимке Полина запечатлена в обнаженном виде. Она снята в ракурсе со спины, полуобернувшись к зрителям. Шумное празднование дня рождения певицы не состоялось из-за пандемии коронавируса. Торжество ей пришлось отметить в кругу родных.
В подписи к фотографии Гагарина отметила, что главное – это здоровье, а с остальными вопросами под силу справиться. Подписчики по достоинству оценили снимок, они поздравили знаменитость и отметили, что выглядит она великолепно.
33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю. Главное, чтобы мы все были здоровы, сейчас это особенно актуально, а с остальным, друзья, мы справимся! Справимся вместе! Я вам обещаю ! С днём рождения меня🥳 #полинагагарина #гагаринапоехали
В последнее время Полина сильно похудела. Этой информацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. По словам звезды, ее вес стал рекордно низким, таким, какой он был в 23 года. Причиной тому послужил излишне плотный рабочий график.
Как известно, стройной Гагарина была далеко не всегда. После рождения ребенка она сильно набрала в весе, он достигал 80 килограммов. Однако артистка проявила потрясающую силу воли и привела себя в форму. В этом помогли занятия спортом и изменение рациона питания.
Полина полностью исключила из своего меню жареные и сладкие продукты. Кроме того, артистка перешла на дробное питание, она предпочитает небольшие порции, которые употребляются через определенные промежутки времени.
Сегодня состоялась премьера моей новой песни! Пусть романс «Ты не целуй» станет классическим посвящением любви в стихах, с красивой и нежной мелодией, которая меня трогает безумно! Эта песня вошла в саундтрек второго сезона телесериала «Осколки», который выйдет на телеканале «Россия 1». Спасибо @gutserievmedia #михаилгуцериев #вадимусланов #тынецелуй #полинагагарина