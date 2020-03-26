Ургант поздравил Петросяна с рождением ребенка и восхитился его активностью в 74 года

«У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье», — отметил Ургант. Он пошутил, что Петросяну повезло — так как в Москве юмористу по возрасту пока нельзя будет выходить на улицу, он будет все время проводить с ребенком.

Он также восхитился активностью старшего коллеги по телевидению. «Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа», — подчеркнул Ургант.

Ведущий заметил, что ребенок был зачат в 2019 году, когда у юмориста было много выступлений. «А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?» — шутливо задумался Ургант.

О том, что у Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок, стало известно 25 марта. Об этом сообщили в окружении супругов. По неофициальной информации, у пары появился мальчик. У Петросяна уже есть дочь от первого брака, 52-летняя Викторина. Брухунова является пятой супругой юмориста, она стала матерью впервые. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. Официально пара не подтверждала эту информацию, как и информацию о рождении ребенка.

В конце 2018-го Петросян официально развелся с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. Из-за судебного процесса в фокусе внимания журналистов оказалось финансовое состояние юмориста: пара через суд делила имущество на 1,5 миллиарда рублей.