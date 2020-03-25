ТОП-5 ⟩ Сервисы, которые стали бесплатными из-за карантина

Но есть и хорошие новости — некоторые сервисы решили помочь тем, кто пережидает пандемию в карантине, и открыли доступ к своим библиотекам и курсам.

Онлайн-кинотеатр Premier

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему своему контенту. В число проектов вошли «Эпидемия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие. Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

Онлайн-кинотеатр more.tv

16 марта к акции присоединился ещё один онлайн-кинотеатр — more.tv (принадлежит российской «Национальной Медиа Группе»). Там можно посмотреть как снятые в Англии или США сериалы (например, «Двойник», «Тюдоры», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Крестики-нолики»), так и российские проекты: «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель» и другие.

«КиноПоиск» премиум

«КиноПоиск» решил подарить неактивным пользователям подписку на свой онлайн-кинотеатр до конца апреля. Для этого нужно на странице активации ввести промокод POKAVSEDOMA.

«Пусть вынужденный карантин превратится в приятный сериальный марафон!» - говорится в заявлении от «КиноПоиск».

Сервис по онлайн-обучению Coursera

Не остался в стороне и популярный сервис по онлайн-обучению Coursera. В период карантина многие курсы – около 4 тысяч – стали бесплатными. Coursera – известный проект в сфере массового онлайн-образования, который появился в 2011 году. Его основали профессора информатики Стэнфордского университета. Сейчас онлайн можно пройти бесплатный курс о коронавирусе Science Matters: Let’s Talk About COVID-19. А 24 марта по этой теме здесь пройдет вебинар.

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