В Москве в срочном порядке строят новую коронавирусную больницу: смотрите фото!

43 гектара чистого поля возле деревни Голохвостово в Новой Москве превратились в стройплощадку. Здесь появится мобильная инфекционная больница, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и городской инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1, пишет Dom.mail.ru.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Это будут 70 тысяч квадратных метров, оборудованных для интенсивной терапии заболевших. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что новый комплекс простоит не меньше 20 лет — поэтому будет активно использоваться и после пандемии коронавируса.

«Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей больница представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», — цитирует Сергея Собянина сайт мэра Москвы. К клинике проложат 15 километров новых дорог, а также проведут газопровод — а заодно и в близлежащие поселки.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik