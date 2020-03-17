Вт, 17.03.2020
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В Москве в срочном порядке строят новую коронавирусную больницу: смотрите фото!

Строительство больничцы для больных коронавирусом в Москве

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Более двух тысяч человек возводят новый госпиталь в столице России. Рекордов Китая повторять не планируют, но строительство должны закончить как можно скорее.

43 гектара чистого поля возле деревни Голохвостово в Новой Москве превратились в стройплощадку. Здесь появится мобильная инфекционная больница, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и городской инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1, пишет Dom.mail.ru.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Это будут 70 тысяч квадратных метров, оборудованных для интенсивной терапии заболевших. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что новый комплекс простоит не меньше 20 лет — поэтому будет активно использоваться и после пандемии коронавируса.

«Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей больница представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», — цитирует Сергея Собянина сайт мэра Москвы. К клинике проложат 15 километров новых дорог, а также проведут газопровод — а заодно и в близлежащие поселки.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

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