Пт, 13.03.2020
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Лолита на смогла оформить развод с Дмитрием Ивановым из-за коронавируса

Лолита и ее бывший муж

ФОТО: Instagram

Певица Лолита не смогла оформить развод со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, из-за коронавируса, который постепенно захватывает весь мир. Дело в том, что 13 марта должно было пройти последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился, пишет Телепрограмма.

Как рассказал адвокат исполнительницы Сергей Жорин, суду тренер по игре в сквош сообщил, что недавно вернулся из Италии.

Теперь ему необходимо выдержать двухнедельный карантин. Именно в этой европейской стране сейчас больше всего случаев заражения коронавирусом. Новая дата заседания по этому громкому делу — 27 марта.

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