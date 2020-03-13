Лолита на смогла оформить развод с Дмитрием Ивановым из-за коронавируса

Певица Лолита не смогла оформить развод со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, из-за коронавируса, который постепенно захватывает весь мир. Дело в том, что 13 марта должно было пройти последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился, пишет Телепрограмма.
Как рассказал адвокат исполнительницы Сергей Жорин, суду тренер по игре в сквош сообщил, что недавно вернулся из Италии.
Теперь ему необходимо выдержать двухнедельный карантин. Именно в этой европейской стране сейчас больше всего случаев заражения коронавирусом. Новая дата заседания по этому громкому делу — 27 марта.