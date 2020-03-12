Чрезвычайное положение в Латвии: концерты Киркорова, Гагариной и «БИ-2» в Риге запрещены

Это означает, что под запрет попадут и концерты Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, группы «БИ-2» и других.

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению вируса, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.