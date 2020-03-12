Чт, 12.03.2020
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Чрезвычайное положение в Латвии: концерты Киркорова, Гагариной и «БИ-2» в Риге запрещены

ФОТО: TVNET

В Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек, пишет Русский TVNET.

Это означает, что под запрет попадут и концерты Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, группы «БИ-2» и других.

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению вируса, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Напомним, что завтрашний концерт Филиппа Киркорова в Таллинне не состоится!

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