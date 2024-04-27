ГОРОСКОП НА 27 АПРЕЛЯ У Близнецов день будет довольно беспокойным, а Козерогов ждет удача

Рак

Нужна настойчивость, чтобы довести начатое до конца. Обстоятельства не всегда складываются так, как хотелось бы. Не стоит рассчитывать на везение или чью-то бескорыстную помощь. Но если вы будете действовать самостоятельно, а не сидеть сложа руки, то добьетесь успеха. Могут появиться хорошие идеи. Чаще всего они связаны с работой или учебой, которая поможет подняться по служебной лестнице. Ладить с окружающими порой сложнее, чем обычно. Вы порой остро реагируете на пустяковые замечания, принимаете любые шутки близко к сердцу. Старайтесь не переживать из-за мелочей.

Лев

Подходящий день для работы и других полезных дел. Вам удается сосредоточиться, серьезно отнестись к решению всех вопросов, ничего не упустить. Окружающим нравится ваш подход к делам. Если вам потребуется помощь, вы наверняка ее получите. Вечером будет возможность отдохнуть, приятно провести время с друзьями или заняться тем, до чего в последнее время не доходили руки. Это время благоприятно для учебы. Вы многое схватываете на лету, мгновенно запоминаете все, что может оказаться полезным. Новые знания пригодятся уже очень скоро.

Дева