СРОЧНО ⟩ Завтрашний концерт Филиппа Киркорова в Таллинне не состоится

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации Правительства и Департамента здоровья Эстонии, а также беспокоясь о безопасности и здоровье людей, мы приняли решение о переносе концерта Филиппа Киркорова на 3 октября 2020 года. Все купленные билеты действительны на новую дату, и мы очень надеемся на понимание публики, а также благодарим Филиппа Киркорова за поддержку и заботу о здоровье жителей Эстонии.