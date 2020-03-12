СРОЧНО ⟩ Завтрашний концерт Филиппа Киркорова в Таллинне не состоится

Концерт Филиппа Киркорова будет перенесен на другую дату.
Концерт Филиппа Киркорова переносится на 3 октября
Концертное агентство Artmusic только что сообщило:
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации Правительства и Департамента здоровья Эстонии, а также беспокоясь о безопасности и здоровье людей, мы приняли решение о переносе концерта Филиппа Киркорова на 3 октября 2020 года. Все купленные билеты действительны на новую дату, и мы очень надеемся на понимание публики, а также благодарим Филиппа Киркорова за поддержку и заботу о здоровье жителей Эстонии.
В Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение
С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек, пишет Русский TVNET.
Это означает, что под запрет попадут и концерты Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, группы «БИ-2» и других.
В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению вируса, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.