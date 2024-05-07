Во вторник, 7 мая, корреспондент портал Limon.ee посетила закрытый показ документального фильма Vaimusõdalane в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza. Фильм рассказывает историю одного из наиболее успешных бойцов из Эстонии - Максима Воровского. Корреспондент пообщалась как с самим Максимом, так и с одним из режиссеров фильма - Алексеем Куликовым. Смотрите видео и галерею!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сила внутри: от криминала к кикбоксингу. Смотрите, как прошел закрытый показ документального фильма об эстонском бойце Максиме Воровском
Максим Воровский - яркий пример того, как спорт может изменить жизнь человека. В свои школьные годы он попал в криминальную среду, но благодаря открытию для себя кикбоксинга, он нашел новое направление и призвание.