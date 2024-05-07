До того, как принц Гарри окончательно решил помириться с семьей, Меган Маркл захотела вернуться в Голливуд. Бывшая актриса ходила по светским мероприятиям, чтобы снова напомнить о себе, а теперь взяла на себя кучу проектов, с которыми, как рассказал инсайдер In Touch, не справляется.
Инсайдер раскрыл, как на самом деле складываются дела Меган Маркл в Голливуде: «Она стала посмешищем»
Например, компании Lemonada Media пришлось отложить запуск подкаста Маркл, поскольку контента от нее они так и не получили. И это несмотря на то, что деньги у актрисы уже на руках. А еще руководство платформы беспокоится, что звезда ставит в приоритет работы с Netflix, которую, к слову, тоже не выполняет качественно.
«Они ожидали, что стриминговый гигант будет приоритетным, но Меган всем видом показывает, что у нее есть дела поважнее. Почти все, что они пробовали делать вместе, заканчивалось катастрофами», - подчеркнул инсайдер.
Кроме того, Меган запустила новый бренд American Riviera Orchard, в линейке которого представлены товары от посуды до кормов для животных. Объявление было громким, однако пока в продажу поступил только апельсиновый джем.
«Меган жадная, - заявил источник. - Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для нее неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде».
Звезды, добавил агент, не впечатлены тем, чем занимается актриса. Они по себе знают, что ради своего успеха и репутации нужно трудиться, а это, видимо, совсем не в стиле Маркл.