Инсайдер раскрыл, как на самом деле складываются дела Меган Маркл в Голливуде: «Она стала посмешищем»

Например, компании Lemonada Media пришлось отложить запуск подкаста Маркл, поскольку контента от нее они так и не получили. И это несмотря на то, что деньги у актрисы уже на руках. А еще руководство платформы беспокоится, что звезда ставит в приоритет работы с Netflix, которую, к слову, тоже не выполняет качественно.

«Они ожидали, что стриминговый гигант будет приоритетным, но Меган всем видом показывает, что у нее есть дела поважнее. Почти все, что они пробовали делать вместе, заканчивалось катастрофами», - подчеркнул инсайдер.

Кроме того, Меган запустила новый бренд American Riviera Orchard, в линейке которого представлены товары от посуды до кормов для животных. Объявление было громким, однако пока в продажу поступил только апельсиновый джем.

«Меган жадная, - заявил источник. - Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для нее неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде».

Звезды, добавил агент, не впечатлены тем, чем занимается актриса. Они по себе знают, что ради своего успеха и репутации нужно трудиться, а это, видимо, совсем не в стиле Маркл.