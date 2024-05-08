Скандальная модель Кэти Прайс намерена рассекретить имя известного человека, со стороны которого подверглась сексуальному насилию

О пережитом Кэти Прайс впервые заговорила в далеком 2009 году. Правда, без лишних подробностей. Позднее, когда движение MeToo набирало обороты, а известные девушки одна за другой делились своим опытом, обвиняя коллег по шоу-бизнесу в насилии, Кэти также промолчала.

Она твердила: «Меня изнасиловал знаменитость, но нет, я никогда не назову его имя, просто не хочу драмы». Теперь модель почувствовала, что время пришло, и готова назвать имя звезды, надругавшейся над ней, и опозорить его.

Издание The Sun связалось с близкими британской модели, и вот что они думают: «Кэти считает, что сейчас самое время, ей нечего терять. После всего, что повлекло за собой MeToo... Если другие люди раскрыли своих сексуальных насильников, почему она не может этого сделать?»

В общем, Прайс обещает читателям, что книга будет сенсационной. Вряд ли она сравнится с мемуарами Бритни Спирс, в которых нашлось место даже паранормальному, но все-таки будет жарко.

Ну а если без шуток, то судьба Кэти Прайс незавидная: еще в детстве она подверглась насилию со своими школьными друзьями, а после пережила похожий опыт уже будучи знаменитой. Но увы, некоторые из пользователей решили, что это не более чем попытка привлечь угасшее внимание общественности к собственной персоне.