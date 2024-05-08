УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Все песни такие странные!» Жители Таллинна высказались о Евровидении

Многие из опрошенных рассказали, что когда-то раньше с удовольствием смотрели Евровидение, так как было интересно наблюдать за странами и их песнями, а сам конкурс был более живым. Однако сейчас многие считают, что это уже не конкурс, а просто шоу, где невозможно запомнить даже строчку из песен.

«20 лет назад конкурс был гораздо интересней, а теперь непонятно, что происходит на сцене. Сейчас уже не конкурс, а шоу... Я слежу за Евровидением, но в этом году такие странные песни. Раньше можно было запомнить строчки из песен, а сейчас ничего не запомнишь», - говорит Марге, добавляя, что ей всегда нравились певцы из Бельгии.

«Нет, я не смотрю. Мне неинтересно и времени на это нет», - поделилась Маргарита и сказала, что все равно будет рада, если наши ребята победят в конкурсе.

Многие жители выразили надежду на успех Эстонии в Евровидение. Они отметили, что будут рады, если Эстония победит, и будут гордиться нашими исполнителями - 5MIINUST ja Puuluup.

«Мне интересно смотреть за тем, что происходит на Евровидение. Я слежу за участниками в TikTok, а особенно за нашими певцами... Они должны выиграть! Если они не выиграют, то я очень расстроюсь», – говорит Тимур.

Лишь малая часть опрошенных призналась, что следит за Евровидением и смотрела первый полуфинал.

На видеоролике, который был опубликован в социальной сети X, видно, что зал в Мальмё, где проходит Евровидение, был наполовину пуст. Это подтверждает не только непопулярность конкурса среди эстонцев, но и среди жителей других стран.

В интернете до сих пор продаются билеты на Евровидение, что лишь подтверждает отсутствие ажиотажа к данному конкурсу.

А вы следите за песенным конкурсом Евровидение, и если да, то присоединяйтесь к нашему блогу!