Сын принца Гарри и Меган Маркл отмечает 5-летие: поздравил ли внука Карл III?

Впрочем, герцоги Сассекские наверняка организовали сыну роскошный праздник. Да и без весточки с другого континента Арчи не остался: поговаривают, Карл III закрыл глаза на разногласия с сыном и поздравил внука.

The Mirror передает, что по случаю пятилетия Арчи король отправит ему скромный подарок - открытку, сладкий сюрприз и, вероятно, одну из своих акварельных картин. Последнее особенно трогательно, ведь, как уточняет королевский биограф Том Куинн, Меган терпеть не может экстравагантные дорогие подарки и отдает предпочтение самодельным.

Судя по всему, Карл это учел. Более того, монарх, категорично настроенный против всяких современных технологий, решился даже на видеозвонок в США. Ему крайне важно поддерживать родственные связи, и он готов на многое ради общения с внуками.

Однако некоторые опасения все же есть. Куинн считает, что Карл опасается того, что его подарок для Арчи может быть истолкован неправильно. Такое уже было однажды, когда старшему внуку от принца Уильяма он подарил большие самодельные качели. Тогда Гарри раскритиковал отца, подчеркнув, что его сыну такие подарки не нужны.