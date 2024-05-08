«Ты такая бледная!» Пэрис Хилтон использовала пятимесячную дочь для рекламы автозагара

Знаменитость активно ведет личный микроблог и занимается запуском собственных товаров. В этот раз она оригинально подошла к рекламе и задействовала для этого свою маленькую дочь Лондон, которая появилась на свет в ноябре 2023 года. На кадрах загорелая блондинка держала на руках совсем бледную малышку.

«Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная», - высказалась на камеру Пэрис.

После она заявила, что пошутила. Но в подписи к опубликованным фото добавила фразу. «Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!» – говорится в сообщении.

Поклонники не с восторгом восприняли ролик с участием ребенка. Многие обвинили модель в рекламной эксплуатации своих детей.

Напомним, что кроме Лондон у Хилтон есть еще сын Феникс, который чуть старше девочки. Он родился в январе 2023 года. Блондинка не скрывает, что детей выносила суррогатная мать.