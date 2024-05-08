Модель Пэрис Хилтон сняла дочь для рекламы автозагара и нарвалась на критику. Звезда пошутила про внешность ребенка и заявила, что ждет, когда сможет научить ее пользоваться автозагаром. Видео она опубликовала в соцсетях.
«Ты такая бледная!» Пэрис Хилтон использовала пятимесячную дочь для рекламы автозагара
Знаменитость активно ведет личный микроблог и занимается запуском собственных товаров. В этот раз она оригинально подошла к рекламе и задействовала для этого свою маленькую дочь Лондон, которая появилась на свет в ноябре 2023 года. На кадрах загорелая блондинка держала на руках совсем бледную малышку.
«Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная», - высказалась на камеру Пэрис.
После она заявила, что пошутила. Но в подписи к опубликованным фото добавила фразу. «Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!» – говорится в сообщении.
Поклонники не с восторгом восприняли ролик с участием ребенка. Многие обвинили модель в рекламной эксплуатации своих детей.
Напомним, что кроме Лондон у Хилтон есть еще сын Феникс, который чуть старше девочки. Он родился в январе 2023 года. Блондинка не скрывает, что детей выносила суррогатная мать.