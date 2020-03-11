«Как же это трогательно»: Фадеев примет участие в праздновании юбилея родной школы

Судя по всему, слова руководителя учебного заведения растрогали Фадеева не на шутку, потому что он поспешил записать видеообращение, в котором с радостью дал положительный ответ Зинаиде Волосниковой.

Зинаида Александровна, я принимаю ваше предложение и обязательно буду. Обещаю, что 3 октября буду у вас. Так что ждите. Правда, без концертов. Просто зайду, просто обниму. Всем ребятам привет,

Неудивительно, что поклонники шоумена посчитали его поступок настоящим проявлением человечности и доброты. «Какой Вы молодец Максим. Простой человек с огромным талантом»; «Как же это трогательно и по-настоящему красиво и мужественно. С уважением. Учителей надо помнить!»; «Обворожительная улыбка! И какой молодец, что не пренебрегает такими мероприятиями», — восхитились подписчики Фадеева его простотой.